У Міноборони Німеччини розповіли, що доставлять до України чверть своїх запасів Patriot

Німеччина повідомила про передачу озброєння для України. Фото: EPA-EFE

Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус повідомив, що Німеччина передала Україні з урахуванням третьої системи ППО Patriot, яка буде доставлена невдовзі, чверть власного запасу цих озброєнь. Про це повідомляє «Укрінформ».



«Ми передамо Україні третину системи Patriot. Таким чином Німеччина забезпечує для України загалом 3 системи... Це чверть наших власних запасів таких систем уже немає можливості передати ще. Інші, напевно, можуть віддати по одній», — зазначив він.



За словами глави оборонного відомства, Німеччина запустила ініціативу щодо посилення ППО України. Крім того, ФРН також навчає управлінню Patriot і передає далекобійні ракети до них, зокрема, нещодавно було передано 32 такі ракети, ще 68 буде доставлено найближчими днями та тижнями.



«Ми продовжуємо працювати. Кожна система, кожна ракета є важливою. Вони допомагають захистити людей та інфраструктуру», — підкреслив глава Бундесверу.



Довідка



Patriot — це американський зенітний ракетний комплекс, який надійшов на озброєння ще 1982 року. Його вперше застосували у 1991 році під час війни у Перській затоці. Тоді Patriot активно використовували саме як протиракетний, а не як протиповітряний ЗРК проти іракських ракет.



Раніше ми писали, що Норвегія підготувала новий пакет військової допомоги для України, зокрема, передала боєприпаси для 81-мм гранатометів на суму близько 480 мільйонів норвезьких крон (близько 42 мільйони євро).