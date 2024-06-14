У Шебекіно вибухнули боєприпаси важкої вогнеметної системи «Сонцепек»: загинули військові РФ

Увечері 13 червня у місті Шебекіно Бєлгородської області пролунав потужний вибух. Про це повідомив Telegram-канал ASTRA із посиланням на джерела в екстрених службах регіону.

Місцеві ЗМІ писали, що на місто могла впасти російська авіабомба. Згодом губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков заявив, що на околиці Шебекіно стався вибух, причини якого встановлюються.

Насправді ввечері у передмісті Шебекіно вибухнули боєприпаси російської важкої вогнеметної системи «Сонцепек». Внаслідок вибуху загинули щонайменше троє російських військовослужбовців. Причини вибуху невідомі, але, за попередніми даними, він був «мимовільним».

Нагадаємо, що внаслідок вечірнього вибуху в Шебекіному також виникла пожежа.