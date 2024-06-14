У Шебекіно Бєлгородської області обрушився під'їзд багатоповерхового будинку: є постраждалі

Внаслідок обстрілу обрушився під'їзд багатоповерхового будинку у Шебекіно Бєлгородської області Росії. Фото: Baza

Під'їзд багатоповерхівки у Шебекіно Бєлгородської області Росії зруйнований під час обстрілу. За попередньою інформацією, постраждали щонайменше 7 людей. Про це повідомили губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков та російське інтернет-видання Baza.

«Обстріл у Шебекіно. Сталося обвалення під'їзду багатоквартирного будинку. Усі служби виїхали на місце. Інформуватиму максимально оперативно про всі наслідки», — написав голова Бєлгородської області в Telegram.

За інформацією «Бази», постраждали щонайменше 7 людей. Місцеві жителі намагаються самотужки розбирати завали, допоки сили МНС прямують на місце обвалення.

«За попередньою інформацією, під завалами багатоповерхівки у Шебекіно є люди. Серед них можуть бути діти», — повідомляє видання.

Також стало відомо про двох постраждалих. 70-річна Людмила Т. зазнала відкритої рани голови, а 35-річна Ольга Ц. — відкритих ран ніг.

Про тип озброєння, з якого нібито здійснили обстріл, не повідомляється.

Нагадаємо, подібне обвалення під'їзду сталося у травні у Бєлгороді, загинули 15 людей. Тоді Міноборони РФ заявило, що трагедію спричинило невдале збиття української ракети російськими засобами ППО. При цьому аналітики CIT дійшли висновку, що причиною обвалення під'їзду в Бєлгороді став російський снаряд — авіабомба з УМПК або ракета ППО.