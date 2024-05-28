Більше не «Шахтар»: окупанти змінили емблему клубу на «Донбас-Арені»

Змінена окупантами емблема ФК «Шахтар» на «Донбас-Арені» Фото: «ДАН»

У Донецьку окупанти на стадіоні «Донбас-Арена» змінюють букву в назві футбольного клубу «Шахтар». Про це стало відомо із повідомлення місцевого проросійського видання «ДАН».

Так, загарбники прибрали букву «А» з емблеми, де є назва клубу українською мовою – «Шахтар».

24 травня голова угрупування «ДНР» Денис Пушилін заявив, що окупанти зайнялися «відродженням великого футболу» у захопленому Донецьку та створенням фейкового футбольного клубу «Шахтар», який готовий профінансувати якийсь «бізнес».

Раніше в Тік-Тоці опублікували відео з околиць «Донбас-Арени». На ньому можна побачити, що Сад каменів – один із найкращих колись парків України – тепер став пустирем. На кадрах видно, що його ніхто не доглядає. Сам стадіон покинутий і повільно руйнується.

Нагадаємо, що 26 серпня 2023 року Денис Пушилін заявив, що фейкова «ДНР» хоче створити «свій» футбольний клуб «Шахтар».