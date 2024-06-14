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Головне за день: Путін озвучив умови миру. Обстріл Селидового

14 червня 2024, 23:19

Головне за день: Путін озвучив умови миру. Обстріл Селидового

Політика

 Володимир Путін заявив, що для початку «мирних переговорів» із РФ українські війська мають вийти з території «ДНР», «ЛНР», Херсонської та Запорізької областей. Він наголосив, що йдеться про адміністративні межі регіонів. Також Путін вимагає від української сторони зобов'язання не вступати до НАТО, нейтрального, позаблокового, без'ядерного статусу України, «демілітаризації та денацифікації».

Суспільство

 Графіки відключень електроенергії в усіх регіонах України стануть жорсткішими у суботу, 15 червня. Оператори системи розподілу (ОСР, обленерго) вже почали попереджати своїх споживачів, що у суботу графіки погодинних відключень діятимуть з 8.00 до 23.00.

Співробітник російського пропагандистського телеканалу НТВ Олексій Івлієв, який 13 червня зазнав поранення в окупованій Горлівці Донецької області, втратив руку.

Бойові дії

 За даними аналітиків DeepState, російські війська окупували село Новопокровське Покровського району Донецької області. Також загарбники просунулися поблизу села Роздолівка на Донеччині.

На Донеччині російські військові вдень обстріляли місто Гірник. Внаслідок обстрілу є руйнування. Інформації щодо постраждалих немає.

Росармія скинула авіабомбу на житловий квартал у Селидовому, поранено шістьох людей. Пошкоджені не менше 10 багатоповерхових житлових будинків, приватне домоволодіння, магазини, кафе та аптека.

Під час нічної атаки на Ростовську область РФ безпілотник поцілив в електропідстанцію у Морозівську. Виникла пожежа, місто знеструмлене. На супутникових знімках руйнувань видно, що під час атаки пошкоджені ангар та місце, де раніше стояли п'ять винищувачів Су. Доля літаків невідома. Як пише телеграм-канал «Око Гора», за уламками даху видніються 2 винищувачі, «які з ймовірністю 99.9% були щонайменше пошкоджені». Також один літак пошкоджений біля ангару.

Під'їзд багатоповерхівки у Шебекіно Бєлгородської області Росії зруйнований під час обстрілу. За попередньою інформацією, постраждали щонайменше 7 людей.

Крім цього, у передмісті Шебекіно вибухнули боєприпаси російської важкої вогнеметної системи «Сонцепек». Внаслідок вибуху загинули щонайменше троє російських військовослужбовців. Причини вибуху наразі невідомі, але, за попередньою інформацією, він був «мимовільним».

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