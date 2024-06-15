Найголовніше за день: 3500 бомб проти України. Ситуація із відключеннями світла

Суспільство



У неділю, 16 червня, відключення електроенергії в Україні не планується. Причина - зниження електроспоживання у вихідний день.



Бойові дії



Президент України Володимир Зеленський розповів в інтерв'ю італійському журналісту, що російська армія за місяць використовує до 3500 авіаційних бомб проти України.



Під обстріл російських окупантів потрапило село Улакли Великоновосілківської селищної територіальної громади Волноваського району Донецької області. Троє людей загинули, ще п'ятеро – поранено.



Росармія вкотре атакувала село Невське Луганської області. Внаслідок удару загинула місцева мешканка. Жінка залишалася в Невському разом зі своєю 84-річною матір'ю, яка потребує постійного догляду. Місцева влада вирішує питання про евакуацію літньої жінки у безпечне місце.



Внаслідок обстрілу Донецька у Петрівському районі міста у дворі будинку по вул. Липневій загинули двоє людей похилого віку — чоловік і жінка.



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