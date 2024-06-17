Внаслідок обстрілу Донецька постраждала місцева жителька

Сьогодні, 17 червня, у тимчасово захопленому Донецьку стався обстріл. Відомо про одну постраждалу. Про це повідомив голова окупаційної адміністрації міста Олексій Кулемзін.



Наголошується, що під удар потрапив Петровський район міста.



«Внаслідок обстрілу на вул. Кармазіна зазнала поранень жінка 1973 року народження», — написав він.



За словами Кулемзіна, постраждалу доправили до медичного закладу з множинними проникаючими пораненнями.



Раніше ми писали, що у Донецьку 15 червня стався обстріл. Відомо про загибель подружжя.