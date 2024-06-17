Декілька населених пунктів Бєлгородської області РФ знеструмлені через атаки БПЛА

Губернатор Бєлгородської області Росії В'ячеслав Гладков повідомив у своєму телеграм-каналі, що Збройні сили України безпілотниками атакували кілька населених пунктів прикордонного Грайворонського міського округу. Ніхто із мирних жителів не постраждав.

Зазначається, що через пошкодження ліній електропередач без світла залишилися селища Радгоспний, Козачок, Горківський і Чапаєвський, а також село Головчине Бєлгородської області.

«Аварійні служби розпочнуть відновлення після погодження з Міністерством оборони», — йдеться у повідомленні.

Також з безпілотників скинули вибухові пристрої у прикордонних селах Глотове та Козинка. Там також минулося без постраждалих, але пошкоджені чотири машини та покрівля багатоквартирного будинку, на якому сталося, як висловився губернатор, «задимлення».

Нагадаємо, 14 червня внаслідок обвалення під'їзду багатоквартирного будинку в місті Шебекіно Бєлгородської області загинули п'ятеро людей, шестеро людей поранені.