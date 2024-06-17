В окупованому Маріуполі підліток вистрілив із РПГ: поранено дітей

Увечері 16 червня в окупованому Маріуполі підліток знайшов заховану вдома його батьком зброю та зробив постріл із РПГ-22. Про це стало відомо із повідомлення голови угруповання «ДНР» Дениса Пушиліна.

За його словами, внаслідок пострілу постраждали дівчата 2009 та 2012 років народження та хлопчик 2014 року народження.

«Дітям надано медичну допомогу, їх життю нічого не загрожує. За цим інцидентом проводяться слідчі дії», – заявив Пушилін.

Нагадаємо, що до Маріуполя увійшов перший з початку окупації танкер РФ.