Удар HIMARS по системах ППО під Бєлгородом означає провал російської стратегії «буферних зон» – Bild

Розташування уражених комплексів ППО «Панцир-С1» під Бєлгородом. Фото: карта Bild

22 червня у районі селища Дубове на південь від Бєлгорода пролунали вибухи. Про це пише видання Bild.

Як з’ясувалося, українські ракети HIMARS уразили російські комплекси ППО «Панцир-С1». Вони прикривали обласний центр з півдня та знаходилися за 37 кілометрів від держкордону. Далекобійність HIMARS досягає 85 кілометрів, тому вони могли перебувати не на самому кордоні, а за 30-40 кілометрів на південь.

За словами експерта Bild з аналізу відкритих даних Юліана Репке, знищення «Панцирів» під Бєлгородом говорить про провал російської стратегії останніх тижнів.

«Коли у травні ЗС РФ перейшли у наступ в Харківській області, однією з цілей називалося створення «буферних зон», щоб ЗСУ не могли обстрілювати Бєлгород із прикордонної території. Росія стала просуватися за двома напрямками: на Липці та Вовчанськ. Обидва наступи захлинулися, а між ними утворився «коридор», який, як і раніше, контролює Україна. Саме звідти HIMARS і вдарили по «Панцирях» під Бєлгородом», – сказав він.

Нагадаємо, що 22 червня російські ЗМІ повідомили про знищення комплексу ППО «Панцир-С1» у Дубовому.