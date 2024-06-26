17 прикордонників Донецького загону повернулися з полону

Внаслідок вчорашнього обміну полоненими повернули 17 прикордонників Донецького загону. Військовослужбовці Донецької області знаходяться вдома. Про це повідомили у пресслужбі Донецького прикордонного загону.
«17 прикордонників 1 загону повернулися з російського полону», — йдеться в повідомленні.
Раніше ми писали, що 25 червня ще 90 українських військових повернулися додому з російського полону, які захищали Маріуполь та ЧАЕС. Військові були на Херсонському, Донецькому, Харківському, Запорізькому та Луганському напрямках.
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