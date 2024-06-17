В Україні сьогодні змінилися графіки відключення світла. Що потрібно знати

17 червня з 08:00 до 24:00 графіки відключення світла діють по всій Україні. Про це повідомили у пресслужбі «Укренерго».

Проте зменшено час дії відключень двох черг одночасно – з 19:00 до 22:00

Причина – зниження споживання через прохолодну погоду. Інформацію про те, які черги та коли відключатимуться в регіоні, мешканці можуть дізнатися у кабінеті споживача, на офіційних сайтах обленерго та на їхніх сторінках у соціальних мережах.

Нагадаємо, що «Енергоатом» вивів у ремонт ще один енергоблок АЕС. Це вплинуло на відключення світла в Україні.