З початку доби, 18 червня, по всій лінії фронту вже відбулися 33 бойові сутички. Російські війська хочуть просунутися до мікрорайону Нового міста Часів Яр Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ.



«На Краматорському напрямку противник не припиняє спроб просунутися до мікрорайону Новий міста Часів Яр, де нині відбувається бій», — йдеться у повідомленні.



Ситуація на фронті така:



На Харківському напрямку зараз тривають дві атаки окупантів у районі Вовчанська. Ситуація контрольована.



На Куп'янському напрямку з початку доби відбуваються чотири бойові зіткнення, зокрема поблизу Степової Новоселівки, Піщаного та Берестового. Ситуація під контролем.



На Лиманському напрямі дві атаки противника поблизу населених пунктів Макіївка та Терни були безуспішними. Ще два бої тривають у районі Греківки.



На Сіверському напрямку з початку доби найгарячіше — тут уже сталося дев'ять бойових зіткнень. Зокрема, успішно відображено вісім спроб окупантів просунутися поблизу Верхньокам'янського, Виїмки та Роздолівки. У районі населеного пункту Виїмка бойове зіткнення продовжується.



Напружена ситуація на Покровському напрямку, де російські війська намагаються вклинитися в нашу оборону Новоолександрівки, Євгенівки та Новоселівки Першої. Із семи бойових зіткнень цього дня чотири відбиті українськими захисниками, три ще тривають. Ситуація під контролем сил оборони України.



На Времівському напрямку наші захисники дали відсіч одній штурмовій дії росіян — поблизу населеного пункту Новодарівка. Бій біля Урожайного продовжується.



На Оріхівському напрямку невдачею завершилася атака російських загарбників у районі Новоданилівки.



Раніше ми писали, що російські окупанти просунулися у трьох населених пунктах Покровського району.