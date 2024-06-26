Зеленський доручив збільшити кількість дронів для ЗСУ на Покровському напрямку

Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Донецької області 26 червня. Фото: ОПУ

26 червня за підсумками наради в Донецькій області Президент України доручив врахувати зростання потреби в дронах на Покровському напрямку при розподілі БПЛА між різними ділянками фронту. Про це повідомили у пресслужбі Офісу Президента України.

Також глава держави доручив спростити процедуру видачі документів, що засвідчують руйнування житла у прифронтових районах.

Нагадаємо, що на цій же нараді голова Донецької ОВА Вадим Філашкін розповів Президенту України Володимиру Зеленськомупро стан готовності третбої лінії фортифікацій в області.