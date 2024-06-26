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Філашкін розповів Зеленському стан готовності третьої лінії фортифікацій на Донеччині

26 червня 2024, 15:22

Філашкін розповів Зеленському стан готовності третьої лінії фортифікацій на Донеччині

Президент України під час наради у Донецькій області 26 червня. Фото: ОПУ Президент України під час наради у Донецькій області 26 червня. Фото: ОПУ

В Донецькій області третя лінія фортифікацій, яку зводять цивільні люди, готова на 90%. Про це повідомили у пресслужбі Офісу Президента України з посиланням на слова начальника Донецької ОВА Вадима Філашкіна, який був присутній на нараді з главою держави Володимиром Зеленським.

За словами Філашкіна, обласна влада допомагає військовим у будівництві другої лінії оборонних споруд.

Нагадаємо, що 26 червня Президент України Володимир Зеленський із робочим візитом приїхав до Донецької області.

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