Філашкін розповів Зеленському стан готовності третьої лінії фортифікацій на Донеччині

В Донецькій області третя лінія фортифікацій, яку зводять цивільні люди, готова на 90%. Про це повідомили у пресслужбі Офісу Президента України з посиланням на слова начальника Донецької ОВА Вадима Філашкіна, який був присутній на нараді з главою держави Володимиром Зеленським.
За словами Філашкіна, обласна влада допомагає військовим у будівництві другої лінії оборонних споруд.
Нагадаємо, що 26 червня Президент України Володимир Зеленський із робочим візитом приїхав до Донецької області.
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