Дрони-камікадзе прикордонників атакували російських військових поблизу Вовчанська

Прикордонники вдарили дронами-камікадзе по військових РФ біля Вовчанська. Фото: кадр із відео

На Вовчанському напрямку прикордонники завдали удару дронам-камікадзе по місцю зосередження окупантів РФ, повідомив офіційний Telegram-канал Держприкордонслужби України.



«Щонайменше двох загарбників знищено», — йдеться у заяві Держприкордонслужби.



За даними Генштабу ЗСУ, сьогодні противник тричі атакував на Харківському напрямку, в районі Вовчанська.



Наголошується, що всі штурми росіян підрозділи Сил оборони відбили. В той самий час авіація окупантів, з боку Бєлгорода, завдала ударів одинадцятьма КАБами по позиціях ЗСУ у населеного пункту Липці.



Раніше на Покровському напрямку сталося 13 бойових зіткнень, ЗС РФ втратили майже 300 людей убитими та пораненими.



ЗСУ також знищили танк, дві броньовані машини, дві артилерійські системи та два автомобілі.



Нагадаємо, станом на 26 червня окупаційна армія РФ втратила в Україні 1220 солдатів пораненими та вбитими.



Також Збройні сили України знищили 4 танки, 19 бойових броньованих машин (ББМ) та 40 артилерійських систем.