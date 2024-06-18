У Дніпрі затримали групу молодих людей за підпал автомобіля військовослужбовців

За підпал автомобіля військовослужбовців ЗСУ поліція затримала у Дніпрі групу молодих людей віком від 17 до 21 року. Про це повідомила Національна поліція України.

Зазначається, що 16 червня суд обрав чотирьом фігурантам запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Їм загрожує до 10 років позбавлення волі.

Злочин стався вночі 10 червня біля станції техобслуговування у Дніпрі.

«Поліцейські встановили, що в результаті підпалу спалахнув мікроавтобус Volkswagen, що належить військовим», — йдеться в повідомленні.

За результатами комплексної роботи поліцейських та працівників Служби безпеки України у Дніпропетровській області зловмисників затримали у місті Дніпро. Ними виявилося четверо місцевих жителів віком від 17 до 21 року.

З'ясувалося, що працівники спецслужб Росії зв'язалися з молодими людьми через соцмережі та за винагороду дали завдання підпалити автомобіль.

Раніше повідомлялося, що поліцейський екіпаж «Білі ангели» евакуював одного цивільного із села Вовче, яке розташоване біля селища Очеретине. Чоловік постраждав через російську атаку, проте пізніше стало відомо про його смерть.