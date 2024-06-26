Зеленский поручил увеличить количество дронов для ВСУ на Покровском направлении

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Донецкую область 26 июня. Фото: ОПУ

26 июня по итогам совещания в Донецкой области президент Украины поручил учесть возросшую потребность в дронах на Покровском направлении при распределении БПЛА между разными участками фронта. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента Украины.

Также глава государства поручил упростить процедуру выдачи документов, удостоверяющих разрушение жилья в прифронтовых районах.

Напомним, что на этом же совещании глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин рассказал президенту Украины Владимиру Зеленскому, насколько готова третья линия фортификаций в области.