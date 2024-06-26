Филашкин рассказал Зеленскому, насколько готова третья линия фортификаций на Донетчине

Президент Украины во время совещания в Донецкой области 26 июня. Фото: ОПУ

В Донецкой области третья линия фортификаций, которую возводят гражданские люди, готова на 90%. Об этом сообщили в пресс-службе Офисе президента Украины со ссылкой на слова начальника Донецкой ОВА Вадима Филашкина, который присутствовал на совещании с главой государства Владимиром Зеленским.

По его словам, областные власти помогают военным в строительстве второй линии оборонительных сооружений.

Напомним, что 26 июня президент Украины Владимир Зеленский с рабочим визитом приехал в Донецкую область.