

Через бойові дії й окупацію у Святогірську були побиті житлові будинки, дороги та комунікації. Після звільнення місцева влада кинула всі сили на відновлення. Та для проведення складних ремонтних робіт тут не мали техніки — комунальні підприємства з усім майном були знищені. У межах співпраці з USAID громада отримала екскаватори, тож нині має можливість відновлювати пошкоджену інфраструктуру. Насамперед комунальники лагодять систему водопостачання, аби забезпечити умовами для життя людей, які повертаються в місто.



Матеріал підготовлений медіа «ШоТам».