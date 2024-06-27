Вдень під обстріл потрапило окуповане Дебальцеве

Окуповане місто Дебальцеве Донецької області потрапило під обстріл сьогодні вдень. Відповідні кадри у соціальних мережах опублікували очевидці.
Після удару почалася пожежа, яку зафіксували супутники NASA.
Видно, що спалах стався у приватному секторі. Що саме горить, наразі невідомо.
Окупаційна влада ситуації не коментувала.
Раніше повідомлялося, що вночі 27 червня в окупованому Маріуполі місцеві жителі чули звуки вибухів. Вибухи пролунали близько третьої години ночі. Їх чули у багатьох районах міста. Окупаційна влада Маріуполя події не коментувала.
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