Вдень під обстріл потрапило окуповане Дебальцеве

Сьогодні вдень під обстріл потрапило окуповане місто Дебальцеве Донецької області. Фото: Типовий Донецьк/Telegram

Окуповане місто Дебальцеве Донецької області потрапило під обстріл сьогодні вдень. Відповідні кадри у соціальних мережах опублікували очевидці.

Після удару почалася пожежа, яку зафіксували супутники NASA.

Видно, що спалах стався у приватному секторі. Що саме горить, наразі невідомо.

Окупаційна влада ситуації не коментувала.

Раніше повідомлялося, що вночі 27 червня в окупованому Маріуполі місцеві жителі чули звуки вибухів. Вибухи пролунали близько третьої години ночі. Їх чули у багатьох районах міста. Окупаційна влада Маріуполя події не коментувала.