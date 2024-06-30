На півночі Донецької області скоротили подачу води через ремонт водоводу

З 18:30 30 червня скорочено подачу води до Слов'янська, Краматорська, Дружківки та Костянтинівки Донецької області через ремонт на магістральному водоводі.



Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Валім Філашкін.



«Фахівці вже розпочали ремонт на магістральному водоводі Д 1400 мм, на ділянці від 2-го до 3-го підйому Другого Донецького водоводу», — зазначив він.



Філашкін додав, що як тільки роботи буде завершено, подача води відновиться у повному обсязі.