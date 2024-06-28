У лікарні окупованого Донецька стався конфлікт між «ветераном СВО» та старшокласником

У міській лікарні №5 окупованого Донецька старшокласник бризнув перцевим балончиком в обличчя «ветерану СВО». Про це стало відомо з відео, що з'явилося в мережі.

Версії причин конфлікту у сторін різняться. За словами матері старшокласника, учасник бойових дій виявив агресію першим, замахнувшись на її сина. Своєю чергою автор ролика стверджує, що «ветеран СВО» просто запитав: «Хто крайній?». І після цього молодик нібито бризнув балончиком.

На запитання автора ролика «Як ви ставитеся до СВО?» мати підлітка відповіла, що вона проти війни.

У лікарні окупованого Донецька старшокласник бризнув перцевим балончиком у обличчя «ветерану СВО»



Версії причин конфлікту у сторін різняться. pic.twitter.com/eq5Lmp40QD — Новини Донбасу (@novostidnua) June 28, 2024

Нагадаємо, що в окупованому Маріуполі мігрант зґвалтував 15-річну дівчинку, він може уникнути покарання.