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Головне за день: Удар по Запорізькій області. Якими будуть відключення світла взимку

29 червня 2024, 23:21

Головне за день: Удар по Запорізькій області. Якими будуть відключення світла взимку

Суспільство

 Гендиректор Yasno Сергій Коваленко заявив , що в Україні можуть відключати світло взимку на 12 годин. Проте реальні прогнози на зиму треба робити наприкінці серпня.

Російська армія активно наступає по кільком напрямкам лінії фронту. Однією з проблемних ділянок є Покровський напрямок. Після захоплення селища Очеретине росіяни прагнуть прорватися до траси «Покровськ – Костянтинівка». Під ударом опиняються міста Донецької області, які раніше були умовно «тиловими» — Селидове, Мирноград і найбільше — Покровськ.

Це місто стало важливим логістичним хабом для ЗСУ, його вже обстрілювали, але тепер лінія фронту поступово наближається. Чи готовий Покровськ до нових викликів? Чим живе місто сьогодні? "Новини Донбасу" обговорили це з начальником військової адміністрації Покровська Сергієм Добряком.

Бойові дії

 Російські війська були відбиті поблизу Тернів та Ямполівки Донецької області та закріпилися на звільнених позиціях. Як наслідок — втрачено військову техніку та особовий склад росіян, повідомили у прес-службі «Азова».

Семеро людей загинули і 23 поранені внаслідок удару по Вільнянську Запорізької області російськими військами. Серед загиблих двоє дітей.

Внаслідок ракетної та авіаційної атаки по Донецькій області четверо людей загинули, семеро – отримали поранення.

Вранці у Севастополі спрацювала протиповітряна оборона, троє мешканців отримали поранення. У міністерстві оборони РФ стверджують, що два БПЛА знищили сили ППО.

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