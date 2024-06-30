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«ЛНР» збільшує плату за комунальні послуги в середньому на 10%

30 червня 2024, 16:56

«ЛНР» збільшує плату за комунальні послуги в середньому на 10%

З понеділка, 1 липня, на підконтрольній угрупуванню «ЛНР» території зростуть комунальні тарифи, попри відсутність елементарних послуг ЖКГ та загальне зубожіння місцевих жителів. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор.

«1 липня щомісячний платіж за комунальні послуги збільшиться в середньому на 10%», — зазначив він.

Як зазначається, відповідно до доведеного плану зростання тарифів для населення з 01.07.2024 на території окупованої Луганської області становитиме:

  • електроенергія на 16,7%;
  • послуги теплопостачанн на 8,1%;
  • холодне водопостачання на 9,0%;
  • водовідведення на 6,0%;
  • послуги у сфері поводження з ТКО на 4,7%.

У Центрі національного спротиву зазначили, що росіяни підвищують комунальні тарифи, щоб наростити темпи паспортизації в окупованому регіоні.

Раніше ми писали, що 27 червня самопроголошена «Народна Рада ЛНР» на засіданні ухвалила «закон», згідно з яким місцеві колаборанти – службовці «силових відомств» та працівники «соціальної сфери» – у пріоритетному порядку претендуватимуть на «безхазяйне» житло.

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