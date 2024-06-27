Скасувати відключення світла планують на деяких прифронтових територіях України

На деяких прифронтових територіях України скасують відключення світла

Кабінет міністрів України планує змінити методику застосування графіка відключень електроенергії для частини прифронтових територій, де спостерігається важка гуманітарна ситуація та реальна загроза життю внаслідок обстрілів. Про це повідомив голова правління компанії «Укренерго» Володимир Кудрицький в інтерв'ю «Громадському».

За словами глави компанії, незабаром Кабмін визначить зони, близькі до лінії фронту, де відключення електроенергії більше не застосовуватимуть.

Він також нагадав, що кожному обленерго призначається певна кількість черг для вимкнення. Ці черги розподіляються по всій країні таким чином, щоб забезпечити рівномірніший розподіл тягаря відключень між областями.

«Наприклад, у певний час у всіх областях одночасно вводиться та сама черга відключень. І, звісно, ці черги між собою постійно змінюються. Це дозволяє знизити нерівномірність та забезпечити більш справедливий розподіл обсягів відключень у країні», — зазначив керівник «Укренерго».

Нагадаємо, вночі 20 червня російські БПЛА завдали масованого удару по об'єктах цивільної енергетичної інфраструктури України. Було пошкоджено обладнання на енергооб'єктах у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій та Київській областях.