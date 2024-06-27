Відомі імена окупантів, які загинули під час удару по Первомайську

В окупованому Первомайську Луганської області 21 червня внаслідок удару ЗСУ загинули щонайменше троє російських військових. Тоді в угрупованні «ЛНР» заявили, що внаслідок удару частково обвалився мур багатоповерхового будинку. Про влучання по військових об'єктах РФ нічого не сказано.



Telegram-канал russianocontext назвав імена трьох загиблих: Семушин Володимир Володимирович, позивний «Гравець» (родом з Архангельської області), Ізюров Дмитро Володимирович, позивний «Морт» (родом з Республіки Комі), Кірьяков Костянтин Едуардович, позивний «Марвік».



Це не остаточний перелік, – стверджує канал.



Крім того, угруповання «ЛНР» заявило, що 21 червня БПЛА атакували окупований Первомайськ. Окупаційна адміністрація міста не показала місця влучання.



Тоді ж повідомили, що пыд час обстрілу Первомайська «значних пошкоджень зазнали не тільки будівлі та споруди одного з центральних районів міста, а й автомобільна дорога загального користування регіонального значення, що проходить через нього».