Головне за день: 11 вимог Угорщини. Удар по базі росіян у Курській області

Політика



Угорщина вимагає від України визнати, що вся територія Закарпаття навіть там, де етнічні угорці ніколи не проживали, є «традиційно угорською» територією. Це одна із 11 ключових вимог, які Будапешт передав Києву для того, щоб розблокувати подальший шлях України для вступу до ЄС.



Суспільство



Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні з лютого 2022 року опитала понад 600 звільнених із ув'язнення українських цивільних осіб та військовополонених. Як і в попередніх висновках, кожен опитаний розповів про тортури — від жорстокого побиття та тривалого перебування у стресових положеннях тіла, до ударів електричним струмом по статевих органах та цькування собаками.



Колишнього «міністра оборони ДНР» та російського бойовика Ігоря Гіркіна-Стрєлкова етапували до колонії. Його дружина Мирослава Регінська зазначила, що наразі немає інформації про те, до якої колонії його направили.



Кабмін планує змінити методику відключень електроенергії для частини прифронтових територій, де спостерігається тяжка гуманітарна ситуація та реальна загроза життю внаслідок обстрілів.



Бойові дії



Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає, що російські війська не здатні на «значні прориви» на полі бою в Україні. Причиною цього стали удари вглиб території Росії — вони завдають їй значних поразок.



Інститут вивчення війни (ISW) повідомляє, що Північна Корея зібралася відправити «будівельні та інженерні сили» в окуповану Донецьку область і сам Донецьк. Вони нібито братимуть участь у так званих відновлювальних роботах у тимчасово окупованих районах Донецької області вже з липня 2024 року. І це коштуватиме Росії 115 мільйонів доларів щороку.



За даними аналітиків DeepState, Сили оборони України відкинули російські війська біля села Терни Донецької області. Водночас армія РФ просунулась у місті Красногорівка та біля селища Виїмка на Донеччині.



Українські захисники витіснили російські сили з мікрорайону «Канал» у місті Часів Яр Донецької області. За словами спікера оперативно-стратегічного угрупування військ «Хортиця» Назара Волошина, наразі ворожої армії там немає.



Армія РФ вдарила по Гірнику та Нью-Йорку на Донеччині: поранено троє людей. Окрім цього, російська авіація скинула авіабомбу на місто Селидове Донецької області, внаслідок чого шість осіб отримали поранення. Під атаку росіян потрапило місто Торецьк та село Ясенове. Одна людина загинула, ще одна поранена, також пошкоджено підприємство. З «Ураганів» російські війська вдарили по Кураховому – двоє людей загинули, ще двоє поранено.



Окуповане місто Дебальцеве Донецької області потрапило під обстріл сьогодні вдень. Відповідні кадри у соціальних мережах опублікували очевидці. Після удару почалася пожежа, яку зафіксували супутники NASA. Видно, що спалах відбувся у приватному секторі. Окупаційна влада ситуацію не коментувала.



Сили оборони вразили за допомогою HIMARS базу росіян у селі Стропіці Курської області РФ. Пошкоджено місцеву школу, в якій базувалися російські окупанти. П'ятеро солдатів армії РФ були госпіталізовані до медичного закладу з пораненнями різної тяжкості.



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