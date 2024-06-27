Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

Головне за день: 11 вимог Угорщини. Удар по базі росіян у Курській області

27 червня 2024, 23:20

Головне за день: 11 вимог Угорщини. Удар по базі росіян у Курській області

Політика

 Угорщина вимагає від України визнати, що вся територія Закарпаття навіть там, де етнічні угорці ніколи не проживали, є «традиційно угорською» територією. Це одна із 11 ключових вимог, які Будапешт передав Києву для того, щоб розблокувати подальший шлях України для вступу до ЄС.

Суспільство

 Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні з лютого 2022 року опитала понад 600 звільнених із ув'язнення українських цивільних осіб та військовополонених. Як і в попередніх висновках, кожен опитаний розповів про тортури — від жорстокого побиття та тривалого перебування у стресових положеннях тіла, до ударів електричним струмом по статевих органах та цькування собаками.

Колишнього «міністра оборони ДНР» та російського бойовика Ігоря Гіркіна-Стрєлкова етапували до колонії. Його дружина Мирослава Регінська зазначила, що наразі немає інформації про те, до якої колонії його направили.

Кабмін планує змінити методику відключень електроенергії для частини прифронтових територій, де спостерігається тяжка гуманітарна ситуація та реальна загроза життю внаслідок обстрілів.

Бойові дії

 Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає, що російські війська не здатні на «значні прориви» на полі бою в Україні. Причиною цього стали удари вглиб території Росії — вони завдають їй значних поразок.

Інститут вивчення війни (ISW) повідомляє, що Північна Корея зібралася відправити «будівельні та інженерні сили» в окуповану Донецьку область і сам Донецьк. Вони нібито братимуть участь у так званих відновлювальних роботах у тимчасово окупованих районах Донецької області вже з липня 2024 року. І це коштуватиме Росії 115 мільйонів доларів щороку.

За даними аналітиків DeepState, Сили оборони України відкинули російські війська біля села Терни Донецької області. Водночас армія РФ просунулась у місті Красногорівка та біля селища Виїмка на Донеччині.

Українські захисники витіснили російські сили з мікрорайону «Канал» у місті Часів Яр Донецької області. За словами спікера оперативно-стратегічного угрупування військ «Хортиця» Назара Волошина, наразі ворожої армії там немає.

Армія РФ вдарила по Гірнику та Нью-Йорку на Донеччині: поранено троє людей. Окрім цього, російська авіація скинула авіабомбу на місто Селидове Донецької області, внаслідок чого шість осіб отримали поранення. Під атаку росіян потрапило місто Торецьк та село Ясенове. Одна людина загинула, ще одна поранена, також пошкоджено підприємство. З «Ураганів» російські війська вдарили по Кураховому – двоє людей загинули, ще двоє поранено.

Окуповане місто Дебальцеве Донецької області потрапило під обстріл сьогодні вдень. Відповідні кадри у соціальних мережах опублікували очевидці. Після удару почалася пожежа, яку зафіксували супутники NASA. Видно, що спалах відбувся у приватному секторі. Окупаційна влада ситуацію не коментувала.

Сили оборони вразили за допомогою HIMARS базу росіян у селі Стропіці Курської області РФ. Пошкоджено місцеву школу, в якій базувалися російські окупанти. П'ятеро солдатів армії РФ були госпіталізовані до медичного закладу з пораненнями різної тяжкості.

Новини Донбасу у відеоформаті:

Дякуємо, що читаєте! Підписуйтесь щоб бути в курсі новин.

 Більше інформації про війну, геополітику та гуманітарну ситуацію в розсилці від журналіста Олексія Мацукі.

 Шановні читачі! Ми хочемо зробити нашу розсилку більш цікавою та корисною, тому просимо відповісти на кілька запитань.

ТЕГИ

Інше
головне за день

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
23:20
Головне за день: 11 вимог Угорщини. Удар по базі росіян у Курській області
21:22
На окупованій Луганщині комунальні послуги подорожчають з 1 липня
20:18
Відомі імена окупантів, які загинули під час удару по Первомайську
16:12
Вдень під обстріл потрапило окуповане Дебальцеве
16:02
Організувала окупаційний «референдум» у Попасній: суд оголосив вирок колаборантці
13:47
Скасувати відключення світла планують на деяких прифронтових територіях України
12:07
Селидівська МВА повідомила подробиці російського удару по житловому кварталу міста
11:15
Сьогодні вранці війська РФ знову обстріляли Селидове: місцеві жителі повідомляють про загиблих
10:50
У Лисичанську росіяни організовують провокації та атакують дронами житлову забудову – Лисогор
10:33
Населені пункти Донецької області 27 разів зазнавали російських обстрілів минулої доби
08:24
За добу війська РФ завдали 295 ударів по Запорізькій області: є руйнування
07:50
Інженерні війська з Північної Кореї працюватимуть в окупованих районах Донецької області — ISW
23:05
Головне за день: Армія РФ закидала Донецьку область авіабомбами. Обстріл бази РФ у Донецьку
22:34
В окупованому Луганську «ЛНР» засудила російського військового за вбивство 18-річної дівчини
21:10
Донеччанка через «прокуратуру ДНР» вимагала виплати 5 млн рублів за загиблого онука на війні
18:25
В Донецьку скаржаться на беззаконня: причиною розслідування стало вбивство пропагандиста із США «Техаса»
17:58
На окупованих територіях Донеччини під час обстрілу одна людина загинула, п'ятеро поранені
13:19
Пасічник представив кандидата на посаду глави «уряду ЛНР»: це громадянин Росії
12:45
Черговий російський танкер зайшов у порт Маріуполя
11:51
Z-блогер у прямому ефірі похвалився, як у Бердянську «відправив на підвал» дівчину за те, що вона заговорила з ним українською
усі новини
23:20
Головне за день: 11 вимог Угорщини. Удар по базі росіян у Курській області
22:39
Війська РФ обстріляли Курахове — є загиблі та поранені серед мирних жителів
22:15
Російські війська б'ють по Часовому Яру з «Сонцепека» — українські військові показали обстановку
21:22
На окупованій Луганщині комунальні послуги подорожчають з 1 липня
20:18
Відомі імена окупантів, які загинули під час удару по Первомайську
19:10
Рятувальники гасять пожежу на енергооб'єкті у Києві
18:29
Російські війська не здатні на значні прориви, але продовжать просуватися лінією фронту – Столтенберг
18:03
У Росії колишнього «міністра оборони ДНР» та бойовика Ігоря Гіркіна етпапували до колонії
18:00
Завтра графіки відключення світла діятимуть цілий день
17:41
Російські окупанти найбільше атакують на Покровському та Торецькому напрямках — Генштаб
16:45
Харків: Російські військові вдень обстріляли район житлової забудови
16:22
Понад 40 людей евакуювали з Торецької громади
16:20
Україна та ЄС уклали угоду про гарантії безпеки
16:12
Вдень під обстріл потрапило окуповане Дебальцеве
16:02
Організувала окупаційний «референдум» у Попасній: суд оголосив вирок колаборантці
15:30
Україна отримала від Євросозу транш обсягом 1,9 млрд євро
14:58
На Донеччині спалахнули споруди шахти через обстріл армії РФ
14:55
Угорщина вимагає визнати усі населені пункти Закарпаття «традиційно угорськими»
14:25
На фронті зафіксовано 71 атаку росіян: найскладніше на Торецькому та Курахівському напрямках
13:47
Скасувати відключення світла планують на деяких прифронтових територіях України
усі новини
ВІДЕО
З Торецького напрямку евакуювали людей. Фото: ДСНС Понад 40 людей евакуювали з Торецької громади
27 червня, 16:22
Сьогодні вдень під обстріл потрапило окуповане місто Дебальцеве Донецької області. Фото: Типовий Донецьк/Telegram Вдень під обстріл потрапило окуповане Дебальцеве
27 червня, 16:12
Спікер ОСУВ «Хортиця» Назар Волошин. Фото: особиста сторінка Назара Волошина у фейсбуку Бої за Часів Яр. У ЗСУ підтвердили, що українські війська вибили росіян із мікрорайону «Канал»
27 червня, 12:43
Фото з місця російського удару по Селидовому Донецької області. Фото: Чутки. Покровськ, Селидове, Курахове/Telegram Сьогодні вранці війська РФ знову обстріляли Селидове: місцеві жителі повідомляють про загиблих
27 червня, 11:15
Військові вдарили по великому накопиченню живої сили РФ. Фото: скрін з відео Десантники вразили скупчення живої сили російських окупантів
27 червня, 10:51
В Донецьку скаржаться на беззаконня: причиною розслідування стало вбивство пропагандиста із США «Техаса» В Донецьку скаржаться на беззаконня: причиною розслідування стало вбивство пропагандиста із США «Техаса»
26 червня, 18:25
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2023 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір