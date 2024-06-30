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Головне за день: Удар по «Новій пошті» у центрі Харкова. Обстріл Торецька

30 червня 2024, 23:15

Головне за день: Удар по «Новій пошті» у центрі Харкова. Обстріл Торецька

Бойові дії

 Військові аналітики українського проекту DeepState повідомляють про просування російських військ у трьох населених пунктах у Покровському районі Донецької області – Євгенівці, біля Новоолександрівки та Сокола. Водночас, українські військовослужбовці відкинули російських окупантів у Серебрянському лісництві.

Внаслідок ракетного обстрілу росіян містом Вільнянськ Запорізької області зросла кількість постраждалих. Постраждали 43 особи, з них семеро людей загинули (3 чоловіки, 1 жінка та 3 дітей). Травмовано 36 осіб, серед яких 9 дітей.

Війська РФ вдарили по терміналу «Нової пошти» в центрі Харкова авіабомбою. Загинула одна людина, ще дев'ять постраждали, серед них восьмимісячний хлопчик. Знищено термінал «Нової пошти», згоріли автомобілі.

Окупанти увечері випустили крилаті ракети на Київ. Їх збили сили ППО, уламки впали на багатоповерховий будинок у Оболонському районі столиці. На місці падіння уламків п'ятьом жінкам з діагнозом «гостра реакція на стрес» було надано допомогу медиками на місці. Одну жінку похилого віку госпіталізували за її власним бажанням.

Російська армія вранці атакувала місто Торецьк на Донеччині. Одна людина загинула, ще двоє отримали поранення. Крім того, зруйновано приватний будинок.

У місті Грайворон Білгородської області РФ внаслідок скидання вибухового пристрою з безпілотника на автомобіль постраждала місцева мешканка. Також відомо, що одна машина повністю згоріла.

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