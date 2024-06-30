Російські війська за добу атакували Донеччину понад 30 разів: в ОВА показали наслідки ударів

Росіяни атакували Донецьку область. Фото: Вадим Філашкін

Російські війська минулої доби, 29 червня, завдавали масованих ударів по населених пунктах Донецької області. Внаслідок атак багато загиблих, поранених, а також пошкоджено або зруйновано житлові будинки та адміністративні будівлі. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«Усього за добу росіяни 32 рази обстріляли населені пункти Донеччини», — зазначив він.



За словами Філашкіна, ситуація на Донеччині така:



Покровський район. У Курахівці 1 людина загинула і 3 поранені, пошкоджено 4 будинки; у Кураховому поранено людину, знищено будинок. У Селидовому пошкоджено 3 адмінбудівлі і 6 промислових приміщень.





Краматорський район. У Лиманській громаді 3 людини загинули і зруйновано будинок у Зарічному; 1 людина поранена і 1 будинок пошкоджено у Торському. У Костянтинівці 1 людина загинула і 3 поранено, зруйновано 2 приватні будинки, пошкоджено 13 приватних будинків, 12 багатоповерхівок, 4 нежитлові приміщення, 3 адмінбудівлі, спортзал, крамницю, 2 інфраструктурні об'єкти і 13 автомобілів.





Бахмутський район. У Торецькій ТГ 2 людини загинули і 6 поранено, пошкоджено 24 будинки, 2 адмінбудівлі. У Часовоярській ТГ пошкоджені 4 приватні будинки і багатоповерхівка. У Сіверській ТГ 2 будинки зруйновані і 2 пошкоджено.



Раніше ми писали, що російські окупанти 30 червня атакували Торецьк.