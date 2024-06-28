Святогірськ отримав нову техніку для ліквідації наслідків війни за підтримки USAID



Через бойові дії й окупацію у Святогірську пошкоджені житлові будинки, дороги та комунікації. Після звільнення місцева влада кинула всі сили на відновлення. Та для проведення складних ремонтних робіт тут не мали техніки — комунальні підприємства з усім майном були знищені. У межах співпраці з USAID громада отримала екскаватори, тож нині має можливість відновлювати пошкоджену інфраструктуру. Насамперед комунальники лагодять систему водопостачання, аби забезпечити умовами для життя людей, які повертаються до міста.



Матеріал підготовлений медіа «ШоТам».



Матеріал розміщено на правах реклами