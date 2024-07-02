Під завалами багатоповерхівки у Дніпрі рятувальники виявили тіло ще однієї жертви

У Дніпрі під завалами багатоповерхового будинку виявили тіло ще однієї жертви

У Дніпрі рятувальники виявили тіло жінки під завалами багатоповерхівки, яку росіяни обстріляли 28 червня. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

«Вночі у дніпровському будинку, який агресор спотворив у п'ятницю 28 червня, рятувальники виявили тіло жінки. Таким чином, уже відомо про двох людей, які загинули того трагічного вечора», — заявив Лисак.

Начальник ОВА зазначив, що на місці подій продовжуються роботи. Наразі розібрано близько 70% конструкцій.

Нагадаємо, 28 червня, під час обстрілу Дніпра, агресор улучив у житлову багатоповерхівку. За інформацією рятувальників, в одному з під'їздів будинку зруйновані квартири з 8-го по 11-й поверх. Наразі відомо про 2 загиблих та 12 постраждалих, серед яких є дитина.