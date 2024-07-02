Війська РФ вночі атакували Херсон: пошкоджені будинки та лікарня

Нічний удар РФ по Херсону: пошкоджено будинки та лікарні. Фото: кадр із відео

Вночі російські війська з тимчасово окупованого лівобережжя вдарили по Центральному району Херсона. Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.







«Під ворожим обстрілом опинились житлові будинки, заклади освіти, лікарня», – написав у Telegram Мрочко.



Вранці російські окупанти продовжили обстріл мирних жителів Херсона.



«У Херсоні лунають вибухи! Армія РФ атакує з тимчасово окупованого лівого берега. Не перебувайте на відкритому просторі. Перейдіть до більш безпечних місць!», – заявив глава міської військової адміністрації.



За інформацією Херсонської ОВА, минулої доби через російську агресію дев'ятеро людей в області отримали поранення.



Нагадаємо, 1 липня, росіяни вбили чотирьох жителів Донецької області: двох в Українську, по одному в Новодмитрівці та Селидовому.