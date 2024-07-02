Суд виніс вирок голові угруповання «ЛНР» Леоніду Пасічнику

Голова угруповання «ЛНР» Леонід Пасічник. Фото: особиста сторінка Пасічника у Телеграм

Суд засудив до 12 років позбавлення волі голову окупаційної адміністрації РФ на Луганщині Леоніда Пасічника. Про це повідомили у пресслужбі Служби безпеки України.

Судовий розгляд відбувався у спеціальному судовому провадженні in absentia – за відсутності обвинуваченого.

Згідно з вироком суду, у Пасічника конфіскують усе майно, яке йому належить. Також голову угруповання «ЛНР» позбавили права обіймати посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій в органах влади, установах, підприємствах та організаціях незалежно від форми власності строком на 13 років.

За матеріалами справи, напередодні 24 лютого 2022 року Пасічник підписав так званий «договір про дружбу, співпрацю та взаємодопомогу» між фейковою «ЛНР» і РФ. Надалі Кремль використав такі рішення як формальний привід для початку повномасштабного вторгнення на територію України.

Згодом Пасічник організовував псевдореферендум про приєднання тимчасово окупованої частини Луганщини до Росії. За підсумками фейкового плебісциту він підписав із Путіним «угоду про входження регіону» до складу РФ. А вже після цього Леонід Пасічник організував участь тимчасово захоплених громад у російських «виборах до законодавчих органів влади».

На підставі зібраних слідчими Служби безпеки доказів суд визнав Пасічника винним за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність та недоторканність України, вчинене за попередньою змовою групою осіб);

ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність).

Термін відбування покарання почне обчислюватися з моменту фактичного затримання Пасічника.

Нагадаємо, що суд на 15 років відправив «за ґрати» агентку ФСБ, які шпигувала за захисниками Часового Яру.