У захопленому Донецьку стався обстріл: двох людей госпіталізували

Сьогодні, 3 липня, у тимчасово захопленому Росією Донецьку вкотре відбувся обстріл. Відомо про постраждалих. Про це повідомив так званий голова окупаційної адміністрації міста Олексій Кулемзін.



За уточненою інформацією, під атаку потрапив Петровський район.



«Внаслідок обстрілу сьогодні вранці дістали осколкові поранення чоловіки 1967 та 1985 років народження. Постраждалих доправили до лікарень міста», — зазначив.



Раніше ми писали, що Будьонівський район окупованого Донецька потрапив під обстріл 22 червня. Відомо про трьох загиблих.