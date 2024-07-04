РФ завдає по 10-20 авіаударів: скільки людей лишилося в Торецькій громаді

Російська армія постійно атакує Торецьку громаду з різних видів озброєння. Відомо, що там лишаються близько 10 тисяч жителів. Про це повідомив начальник Торецької міської військової адміністрації Василь Чинчик у ефірі телемарафону.



За його словами, росіяни завдають 10-20 авіаційних ударів по території громади, руйнують багатоквартирну забудову, приватний сектор та критичну інфраструктуру.



«Ворог застосовує тактику «випаленої землі», задіюючи тактичну авіацію. На сьогодні навіть пошкоджено Центральну міську лікарню», — зазначив Чинчик.



Однак у громаді досі залишається близько 10 тисяч жителів.



«Багато людей похилого віку не мають бажання виїжджати до безпечніших регіонів, мотивація їх доволі проста: вони тут народилися і прожили, і родичі тут поховані і так далі», — заявив начальник МВА.



При цьому він додав, що з громади з початку широкомасштабного вторгнення евакуйовані всі діти – загалом 9,5 тисяч.



Раніше ми писали, що з Торецької громади 3 липня вдалося вивести 16 людей.



Крім того, у Генштабі зазначили, що минулої доби на Торецькому напрямку росіяни значно активізувалися: здійснили 25 атак, зокрема, біля населених пунктів Ділівка, Торецьк, Північне та Нью-Йорк у Донецькій області.