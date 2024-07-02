Андрющенко розповів, як росіяни планують використати порт Маріуполя

У червні поточного року зафіксовано чотири випадки, коли в порту тимчасово окупованого Маріуполя Донецької області були помічені танкери з нафтопродуктами. Радник міського голови Петро Андрющенко у коментарі «24 каналу» розповів, як противник може використати цю інфраструктуру на захопленій території.

За словами Андрющенка, біля причалів, де швартуються танкери, розташовані великі цистерни. Противник їх відремонтував після пошкоджень та перетворив на нафтосховища. Там працюють переважно росіяни, тому дуже важко дізнатися, що відбувається всередині.

Андрющенко додав, що росіяни протягли трубопровід до причалу та за його допомогою розвантажують танкери. Кожен має об'єм приблизно тисячу тонн.

Крім того, останнім часом фіксується ще одне судно, яке час від часу заходить до порту на окупованій території та вивчає обстановку. Це може свідчити, що росіяни готують його до великого судноплавства.

«У нинішніх умовах немає сенсу тримати паливо у такій великій кількості. Тому це означає, що його зберігають для якоїсь іншої потреби. Можливо, для розподілу пального після того, як Україна вразила їхні нафтобази, або для заправки носіїв «Калібрів», військової техніки чи залізниці», – сказав Петро Андрющенко.

Радник мера Маріуполя також заявив, що це місто на Донеччині, яке незаконно захоплене окупантами, не є безпечним для противника.

«Маріупольський порт не є безпечним місцем, щоб зберігати там паливо. Це дуже небезпечна історія, зокрема й для цивільних. Росіяни це розуміють», — підсумував Петро Андрющенко.

Раніше у Маріупольській міській раді повідомили, що у тимчасово захопленому місті може статися спалах холери. Зазначалося, що згідно з проведеними дослідженнями, у водоймах, річках та морській воді в межах Маріуполя начвний холероподібний вібріон. Це виявили фахівці Росспоживнагляду.