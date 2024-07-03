Окупований Донецьк частково знеструмлений, є проблеми з водою

У тимчасово окупованому Донецьку понад 30 тисяч абонентів залишаються без електропостачання через обстріл Петрівського району. Про це повідомив голова окупаційної адміністрації Олексій Кулемзін.



За його словами, у Петрівському районі сталося пошкодження високовольтної лінії 35 кВ у кількох місцях.



«Без електроенергії залишаються понад 30 тисяч абонентів. Знеструмлено також Петровський водовузол», — зазначив він.



Крім того, станом на 13:00 без світла залишаються абоненти Житломайданчика, смт Олександрівка, села Кременець, селищ шахт «Трудівська», №№ 7, 12.



Наразі працює аварійна бригада.



Раніше ми писали, що в червні 2024 року імпорт електроенергії зріс майже вдвічі порівняно з попереднім місяцем — з 449 млн кВт-год до 859 млн кВт-год, експорт дорівнював нулю.