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Окупований Донецьк частково знеструмлений, є проблеми з водою

03 липня 2024, 14:12

Окупований Донецьк частково знеструмлений, є проблеми з водою

У тимчасово окупованому Донецьку понад 30 тисяч абонентів залишаються без електропостачання через обстріл Петрівського району. Про це повідомив голова окупаційної адміністрації Олексій Кулемзін.

За його словами, у Петрівському районі сталося пошкодження високовольтної лінії 35 кВ у кількох місцях.

«Без електроенергії залишаються понад 30 тисяч абонентів. Знеструмлено також Петровський водовузол», — зазначив він.

Крім того, станом на 13:00 без світла залишаються абоненти Житломайданчика, смт Олександрівка, села Кременець, селищ шахт «Трудівська», №№ 7, 12.

Наразі працює аварійна бригада.

Раніше ми писали, що в червні 2024 року імпорт електроенергії зріс майже вдвічі порівняно з попереднім місяцем — з 449 млн кВт-год до 859 млн кВт-год, експорт дорівнював нулю.

Переможемо цензуру разом!

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