В Українську Донецької області вранці прогриміли вибухи

Місто Українськ Донецької області сьогодні вранці зазнало російського обстрілу. Про це повідомляє кореспондент «Новин Донбасу».

Вибухи пролунали приблизно о 9:45.

Імовірно, удар було завдано касетними боєприпасами.

Інформації про постраждалих на цю годину немає.

Раніше повідомлялося, що 2 липня приблизно о 15:50 російські війська авіабомбою ФАБ-500 з УМПК вдарили по місту Селідіве Донецької області. В результаті одна людина загинула, троє отримали поранення.