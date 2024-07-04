В Українську Донецької області вранці прогриміли вибухи

Місто Українськ Донецької області сьогодні вранці зазнало російського обстрілу. Про це повідомляє кореспондент «Новин Донбасу».
Вибухи пролунали приблизно о 9:45.
Імовірно, удар було завдано касетними боєприпасами.
Інформації про постраждалих на цю годину немає.
Раніше повідомлялося, що 2 липня приблизно о 15:50 російські війська авіабомбою ФАБ-500 з УМПК вдарили по місту Селідіве Донецької області. В результаті одна людина загинула, троє отримали поранення.
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