У Боровій на Харківщині з-під завалів будинку витягли тіло загиблого

З-під завалів будинку в Ізюмському районі Харківської області витягли тіло загиблого. Фото: Обласна прокуратура

Внаслідок ударів, завданих ЗС РФ по центральній частині Борової Ізюмського району Харківської області, є не лише постраждалі, а й загиблий. Про це повідомляє пресслужба облпрокуратури.

«Пошкоджено винятково цивільну інфраструктуру: понад 10 житлових будинків, господарські будівлі, магазини та адміністративну будівлю. Загинув 48-річний чоловік: його тіло витягли із-під завалів будинку. 75-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес, у чоловіка 50 років — поранення», — йдеться у повідомленні.

Правоохоронці також зафіксували наслідки російських ракетних ударів, завданих, попередньо, С-300, Дергачам у ніч проти 3 липня.

«Поранені 65-річна жінка та 80-річний чоловік. Пошкоджено щонайменше 10 приватних домоволодінь», — повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

Розпочате досудове розслідування за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) КК України.

Нагадаємо, 30 червня війська РФ вдарили по терміналу «Нової пошти» в центрі Харкова коригованою авіабомбою.