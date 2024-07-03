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Головне за день: Дніпро, Харків – масові обстріли. Удар по складу боєприпасів у Донецьку

03 липня 2024, 23:46

Головне за день: Дніпро, Харків – масові обстріли. Удар по складу боєприпасів у Донецьку

Політика

 США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні, який включає ракети для систем HIMARS, протиповітряні перехоплювачі, артилерійські снаряди та інші озброєння. При цьому представниця Білого дому Карін Жан-П'єр не назвала загальної вартості нового траншу допомоги.

Суспільство

 За даними Офісу генпрокурора, понад 110 українських військових було страчено вже після здачі в полон. Російські військові вбили їх у місцях несвободи.

У Росії збираються таємно поховати вбитих українських підлітків Тиграна Оганнісяна та Микиту Ханганова. Рідним не повідомляють ні часу поховання, ні місця, повідомляє Медійна ініціатива з прав людини. Тиграна та Микиту вбили 24 червня минулого року у Бердянську. З того часу рідним не віддають їхнього тіла.

У Празі судять 27-річного чеха Філіпа Сімана, який воював добровольцем у ЗСУ. Його звинувачують у незаконній службі української армії та у мародерстві на війні. За словами прокурора Мартіна Бєлєго, Сіман вступив до українського добровольчого батальйону «Карпатська Січ» наприкінці березня 2022 року. Він не мав дозволу від президента воювати в іноземній армії — а такий документ необхідний для всіх громадян Чехії, хто хоче йти на військову службу за кордон.

Бойові дії

 За даними аналітиків DeepState, російські окупанти повністю знищили мікрорайон «Канал» у Часовому Яру. Подальше утримання у руїнах та проблеми з логістикою лише збільшать втрати, тому вихід ЗСУ з мікрорайону є логічним, хоч і важким рішенням.

Російські війська здійснили комбіновану атаку на Дніпро. Силам ППО вдалося збити одну з трьох крилатих ракет «Іскандер-К», всі чотири керовані авіаційні ракети Х-59 та всі п'ять БПЛА Shahed. Водночас є влучення. За даними супутників NASA, після російської атаки почалася пожежа на заводі «Південмаш». Також пошкоджено торговельний центр поблизу. Загинули четверо людей, 53 поранені.

Вдень російські війська обстріляли Харків. Станом на 22:00 відомо про 14 постраждалих. Серед них немовля та двоє дітей 8 років.

ЗСУ завдали удару по командному пункту угруповання військ «Дніпро» ЗС РФ у передмісті окупованого Геніческа Херсонської області. Як командний пункт використовувався двоповерховий адміністративний будинок. П'ять російських військовослужбовців загинули, ще 12 отримали поранення. За попередньою інформацією було поранено командувача угрупуванням військ «Дніпро», генерал-полковника Михайла Теплинського.

У Будьонівському районі окупованого Донецька ввечері після обстрілу спалахнув склад російських боєприпасів. Як повідомили місцеві жителі, сталася повторна детонація – снаряди кілька разів хаотично розліталися. За попередньою інформацією, пожежа – на вулиці Світлого шляху. Там знаходиться, крім іншого, колишній арт-простір «Ізоляція», на території якого окупанти облаштували колонію для полонених.

Крім цього, внаслідок обстрілу в Петрівському районі Донецька вранці постраждали двоє людей.

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