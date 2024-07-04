Беспилотники атаковали воинскую часть ГРУ в Ставропольском крае РФ: ранен российский разведчик

Утром 4 июля два беспилотника атаковали воинскую часть 33443 формирований особого назначения ГРУ в селе Московское Ставропольского края РФ. Об этом сообщил Телеграм-канал ASTRA со ссылкой на источники.

Один из БПЛА взорвался, в результате чего ранен российский разведчик. О повреждениях части достоверно неизвестно.

Напомним, что 30 июня ВСУ нанесли ракетный удар по командному пункту российской группировки войск «Днепр» в пригороде оккупированного Геническа на Херсонщине, в результате чего ранение мог получить командующий Михаил Теплинский.