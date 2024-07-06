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З 9 по 24 липня в українських областях змінять графіки відключень світла: названо причину

06 липня 2024, 00:27

З 9 по 24 липня в українських областях змінять графіки відключень світла: названо причину

З 9 по 24 липня у всіх областях України буде змінено графіки відключень. У кожній області в один із днів протягом цих двох тижнів не буде обмежень. В інші дні обмеження споживання відбуватимуться згідно з графіками, опублікованими обленерго у кожному регіоні.

 Як повідомила компанія «Укренерго», це необхідно для того, щоб було проведено вимірювання фактичного споживання у кожній області. Такі вимірювання проводяться щорічно взимку та влітку. Вони дають можливість енергетикам чіткіше прогнозувати режими роботи енергосистеми країни.

«Укренерго» назвала дати, коли і в якій області не буде обмежень. Проте попередила, що важливою умовою є відсутність масованих атак на енергетичну інфраструктуру. Орієнтовний графік режимних вимірів такий:

- 9 липня: Дніпропетровська область;

- 10 липня: м. Київ;

– 11 липня: Київська, Хмельницька області;

- 12 липня: Донецька, Чернігівська, Одеська області;

- 16 липня: Запорізька, Вінницька, Рівненська області;

- 18 липня: Волинська, Львівська; Чернівецька область;

- 19 липня: Тернопільська; Полтавська, Херсонська, Закарпатська області;

- 23 липня: Черкаська, Харківська, Миколаївська області;

- 24 липня: Житомирська, Івано-Франківська, Сумська, Кіровоградська області.

Диспетчерський центр «Укренерго» планує в такий спосіб побачити, як поводяться споживачі, маючи постійний доступ до електроенергії.

 «Ми зможемо визначити, скільки саме зараз, влітку, споживає кожна область без застосування обмежень, і скільки кожній області потрібно електроенергії для життєдіяльності. Отримані результати враховують зміни у кількості населення та розміщенні підприємств», — повідомили в «Укренерго».

 Це дозволить більш точно визначити, де потрібно реалізувати проєкти з децентралізованої генерації в першу чергу та прорахувати оптимальні рішення для кожного регіону.

«Водночас зазначаємо, що у разі повторення Росією масованих ракетних обстрілів енергетичної інфраструктури і, як наслідок, виникнення значного дефіциту доступної потужності в енергосистемі України, проведення режимних вимірювань буде перенесено до стабілізації ситуації», — підкреслили в компанії.

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