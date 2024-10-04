Війська РФ обстріляли село в Краматорському районі

Війська РФ обстріляли Краматорський район приблизно о 16:00. За попередньою інформацією, удари прийшлися по селу Карпівка під Слов'янськом.



На Краматорському напрямку від початку доби російські війська шість разів намагалися вибити підрозділи ЗСУ із займаних позицій поблизу Калинівки, Ступочок та Андріївки.



Також противник завдав удару некерованими авіаційними ракетами по Часовому Яру та скинув КАБ на Юрківку.



Раніше стало відомо, що журналіст, який постраждав під час атаки російських окупантів у Краматорську, вийшов з коми.