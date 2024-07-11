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Другий Саміт миру за участю Росії Україна хоче провести до президентських виборів у США — ЗМІ

11 липня 2024, 10:57

Другий Саміт миру за участю Росії Україна хоче провести до президентських виборів у США — ЗМІ

Президент України Володимир Зеленський на Саміті миру у Швейцарії. Фото: Getty Images Президент України Володимир Зеленський на Саміті миру у Швейцарії. Фото: Getty Images

Україна прагне провести другий Саміт миру за участю Росії до виборів у США, які відбудуться у листопаді цього року. Про це повідомляє американське видання Bloomberg.

Видання зазначає, що прагнення Києва організувати зустріч до виборів у США вказує на те, що Україна відчуває терміновість, оскільки стикається з перспективою повернення Дональда Трампа до Білого дому. Передбачуваний кандидат у президенти від Республіканської партії вихвалявся, що припинить війну на момент своєї інавгурації у січні, і висловився проти продовження військової підтримки Києва з боку США.

Як пише Bloomberg, один із українських чиновників підтвердив план провести другий саміт перед виборами в США. Декілька чиновників із деяких західних союзних країн заявили, що будь-яка зустріч має бути ретельно організована з чіткою метою та керованими очікуваннями.

Проте деякі американські чиновники не переконані, що саміт із Росією та Україною відбудеться.

Також видання Bloomberg нагадало, що у вівторок, 9 липня, президент України Володимир Зеленський, виступаючи в Інституті Рейгана у Вашингтоні, закликав США допомогти організувати другий саміт, щоб зробити його «вагомішим і по-справжньому вирішальним».

Нагадаємо, 15-16 червня у Швейцарії пройшов Глобальний саміт миру по Україні, в якому взяла участь 101 держава світу, включаючи міжнародні організації. Під час Саміту учасники обговорили три теми: ядерну безпеку, продовольчу безпеку та звільнення всіх полонених та депортованих українців.

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