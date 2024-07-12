В окупованому Маріуполі пролунали вибухи: попередньо, є «приліт» неподалік аеропорту

Дим після «прильоту» в окупованому Маріуполі. Фото: «Новини Донбасу»

В окупованому Маріуполі пролунали вибухи. Про це повідомили у пресслужбі Маріупольської міської ради.

Місцеві пабліки повідомляють про роботу російської ППО. За словами мешканців, вибухи чули у Приморському районі, а за вулицею Флотською піднявся стовп диму. Також повідомляють про вибухи за містом.

Є попередня інформація про «приліт» неподалік аеропорту. Нещодавно там був віцепрем'єр-міністр РФ Марат Хуснулін та голова угруповання «ДНР» Денис Пушилін.

Місцеві жителі чули, як до місця «прильоту» поїхали машини екстрених служб із сиренами.

За оцінкою «Новин Донбасу», після ракетної атаки дим справді підіймається з території аеропорту в Маріуполі. Про це свідчить і місцева мешканка.

Нагадаємо, що українські військові знищили російський «Сонцепек» на Донеччині.