Украинские военные уничтожили российский «Солнцепек» на Донетчине

ВСУ уничтожили Солнцепек. Фото: соцсети

На Покровском направлении украинские пвоеннослужащие обнаружили тяжелую огнеметную систему «Солнцепек» российских оккупантов. В частности, с помощью FPV-дронов они уничтожили ее. Об этом сообщили в пресс-службе ОСГВ «Хортица».



Известно, что ликвидировала систему залпового огня россиян мотопехотная бригада имени Якова Гандзюка.



«На Покровском направлении пилоты FPV-дронов отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка выследили и точным сбросом с БПЛА уничтожили тяжелую огнеметную систему залпового огня ТОС-1А «Солнцепек», — говорится в сообщении.



Справка



Тяжелая огнеметная система «Солнцепек» — советская и российская система вооружения, предназначенная для вывода из строя легкобронированной и автомобильной техники, поджога и разрушения зданий и сооружений объемным взрывом, а также уничтожения живой силы противника, расположенной на открытой местности и в фортификационных сооружениях.



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