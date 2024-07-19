Подача води в Донецьк зупинилася: стався прорив на трубопроводі Дон – Донбас

На окуповану Донеччину припинено подачу води через прорив на трубопроводі Дон – Донбас. Фото: Baza

Через прорив на трубопроводі Дон – Донбас припинилася подача води на окуповану територію Донецької області. Про це повідомило російське видання Baza.

За інформацією «Бази», прорив стався 17 липня близько 13 години у Ростовській області біля хутора Едуш, неподалік місцевого цегельного заводу. Хтось перекрив засувку та зламав штурвал. Через 10–15 хвилин після перекриття стався гідроудар, і трубу розірвало у найвразливішому місці.

Про прорив на насосній станції дізналися, коли системи спочатку показали різке підвищення тиску, а потім падіння.

Як розповідають джерела «Бази», версій події поки дві. Перша — диверсія, друга — засувку перекрила обізнана людина, яка, ймовірно, працювала на трубопроводі або будувала його. Можливо, це хтось із субпідрядників чи робітників вирішив так помститися за несплату.

Трубу вже лагодять, але скільки триватиме відновлення, поки що сказати важко. Трубопровід Дон – Донбас забезпечує водою окуповані території Донецької області та весь Донецьк.

Видання пише, що в місті є запас води, проте, чи вистачить його до відновлення трубопроводу, наразі не зрозуміло.

Тим часом у кількох містах окупованої частини Донецької області спостерігаються проблеми з водою через перебої електроенергії.

Як повідомив «Мінбуд ДНР», припинено подачу води в Єнакієве та найближчі населені пункти, Торез, Шахтарськ, Сніжне, Кіровське, Жданівка.