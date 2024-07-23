ППО 22 липня збила сім розвіддронів на сході та півдні України — Повітряні сили

На сході та півдні України 22 липня сили та засоби протиповітряної оборони ліквідували 7 розвідувальних дронів. Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил ЗСУ.



«Минулої доби 22 липня 2024 року на східному та південному напрямках протиповітряною обороною збито сім розвідувальних БпЛА», — йдеться у повідомленні.



Як зазначається, на півдні ППО знищила 3 БПЛА «Zala» та 2 БПЛА «Supercam», а на сході — 1 БПЛА Орлан-10 та 1 БПЛА «Supercam».





Раніше ми писали, що окупанти 23 липня атакували територію України за допомогою авіаційної ракети та ударних дронів-камікадзе. Сили та засоби протиповітряної оборони збили майже всі БПЛА та керовану ракету.