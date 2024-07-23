Прикордонники збили дрон Zalа на Луганщині

Прикордонники збили дрон Zala. Фото: скрин з відео

На Луганщині українські прикордонники FPV-дроном знищили російський БПЛА Zalа. Спецоперацію здійснила бригада «Помста». Про це повідомили у пресслужбі ДПСУ.

У відомстві зазначили, що військовослужбовці поблизу Серебрянського лісу помітили російський дрон-розвідник Zala, який вів спостереження за позиціями українських захисників.



«В результаті роботи FPV-дрона ворожий безпілотник знищений», — йдеться в повідомленні.



Раніше ми писали, що на сході та півдні України 22 липня сили та засоби протиповітряної оборони ліквідували 7 розвідувальних дронів.